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В конгрессе США призвали Пентагон обеспечить экстренное отключение ИИ

В конгрессе США призвали Пентагон обеспечить экстренное отключение ИИ

Механизм аварийного отключения всех систем искусственного интеллекта, используемых в оборонной сфере, необходимо обеспечить военному министерству США, заявила член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) 11 сентября в эфире телеканала Fox News.

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