Готовьтесь к декабрю: Сатановский раскрыл важную оговорку Путина

Недавно выступая во время встречи секретарей безопасности стран СНГ президент России Владимир Путин заявил о том, что усилия некоторых государств направлены на то, чтобы посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри постсоветских республик.
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