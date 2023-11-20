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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брезаз-Буше – на вопрос о ситуации с Симон: «Это частное дело. Оно не касается ни коллектива, ни моих спортивных планов»

В октябре сообщалось, что французская биатлонистка Брезаз-Буше подала иск против своей партнерши по команде.

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