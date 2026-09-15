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Аргументы и Факты

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Мигранты напали на корреспондентов британского телеканала во Франции

Мигранты напали на корреспондентов британского телеканала во Франции

Нелегальные мигранты напали на съемочную группу британского телеканала GBN во время подготовки репортажа о незаконных пересечениях Ла-Манша.

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