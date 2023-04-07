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В Москве тестируют LTE-сеть, позволяющую запускать беспилотные поезда

В Москве тестируют LTE-сеть, позволяющую запускать беспилотные поезда

В столичном метро приступили к тестированию собственной сети LTE в частотах 360-380 МГц, которая позволит автоматизировать процессы управления поездами, улучшит связь машинистов с диспетчерами и сделает эффективнее информирование пассажиров.

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