В Москве тестируют LTE-сеть, позволяющую запускать беспилотные поезда

В столичном метро приступили к тестированию собственной сети LTE в частотах 360-380 МГц, которая позволит автоматизировать процессы управления поездами, улучшит связь машинистов с диспетчерами и сделает эффективнее информирование пассажиров.
В столичном метро приступили к тестированию собственной сети LTE в частотах 360-380 МГц, которая позволит автоматизировать процессы управления поездами, улучшит связь машинистов с диспетчерами и сделает эффективнее информирование пассажиров.
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