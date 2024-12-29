Россиян предупредили о росте с 1 января пошлин за расторжение брака

Госпошлина на расторжение брака вырастет почти восьмикратно с 1 января 2025 года. Семейные пары, подающие на развод, будут платить 5 тысяч рублей вместо прежнего тарифа в 650 рублей, напомнил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский, передает РИА Новости.