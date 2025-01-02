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УРАЛ-АГРО 2024.

УРАЛ-АГРО 2024.

С 02 по 04 апреля 2024г. в пос. Большой Исток Свердловской области, прошла специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования ´Урал-АГРО-2024´, в рамках которой наша компания представила вниманию многочисленной публики образцы техники производства ОАО ´Бобруйсксельмаш´ .

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