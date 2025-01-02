С 02 по 04 апреля 2024г. в пос. Большой Исток Свердловской области, прошла специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования ´Урал-АГРО-2024´, в рамках которой наша компания представила вниманию многочисленной публики образцы техники производства ОАО ´Бобруйсксельмаш´ .