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Добрый Мир

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Времени до последнего украинца осталось в обрез – Джеффри Сакс 

Времени до последнего украинца осталось в обрез – Джеффри Сакс 

Война против России «до последнего украинца» подходит к концу, и вскоре украинское государство перестанет существовать.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранец, не гони лошадей, на войне, как на войне, кто против русских воюет, тот сдохнет, как падальщик!😎👍👈😜
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