Взяточники из МВД России оформляли счета на доверенных лиц

Суд арестовал 30 банковских счетов бывших сотрудников МВД России Сатюкова и Соколова.Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, экс-сотрудники МВД России, которых обвиняют во взяточничестве на сумму в пять миллионов рублей, оформляли банковские и брокерские счета на доверенных лиц.