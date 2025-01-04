Что нужно знать о Turo — приложении, которое использовали грузовики в инцидентах в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Смертельные инциденты, произошедшие на этой неделе в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, привлекли внимание к компании Turo, платформе по аренде автомобилей, поскольку автомобили, использовавшиеся в обоих терактах, были арендованы через ее торговую площадку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии