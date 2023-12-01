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Билялетдинов о 3-й победе «Ак Барса» подряд после серии из 3 поражений: «Динамика хорошая, но есть еще вопросы, которые надо решать. Главное – ребята хотят»

«Ак Барс» одержал 3-ю победу подряд после серии из трех поражений. «Ребята готовились, старались сыграть достойно и сделали это.

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