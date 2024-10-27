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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Мэтт Мартин начал свой 14-й сезон в «Айлендерс». Один из лидеров НХЛ по хитам подписал контракт на год и 775 тысяч долларов

В субботу форвард подписал с клубом однолетний контракт на год и 775 тысяч долларов.  Он принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6) и отметился 2 силовыми приемами.

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