Военное обозрение

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Подразделения НМ ЛНР и полка «Ахмат» вошли в соседнее с освобождённым Метёлкино село Сиротино

Подразделения НМ ЛНР и полка «Ахмат» вошли в соседнее с освобождённым Метёлкино село Сиротино

Украинские военнослужащие, обороняющиеся в пригородах Северодонецка, начали сдаваться в плен, причем речь идет не о мобилизованных или теробороновцах, а о боевиках нацбатов.

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