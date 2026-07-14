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RT Russia

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Глава Минобороны Венгрии заявил, что Будапешт «закрывает двери» перед Москвой

Глава Минобороны Венгрии заявил, что Будапешт «закрывает двери» перед Москвой

Глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил, что Будапешт «закрывает двери» перед Москвой. «Венгрия должна восстановить доверие к своим союзникам, а что касается России, то мы закрываем перед ней двери», — приводит его слова Telex.

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