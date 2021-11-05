Почем «карбон» для народа

Помните анекдот: «Вам шашечки? Или ехать?» Что выберет человек разумный? Конечно, ехать. А человек прямоходящий современный? Конечно, шашечки! Причем складывается впечатление, что Homo erectus восстали из прошлого и захватили всю власть на планете.