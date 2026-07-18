Бойцы "Центра" проходят тренировки по повышению стрессоустойчивости в зоне СВО

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых подразделений 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" проходят психологическую полосу для повышения стрессоустойчивости при выполнении задач в зоне проведения СВО.
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