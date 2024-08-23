Житель Сарапульского района был осужден за публикацию порнографической фотографии в Интернете

Жительнице Сарапульского района грозило два года лишения свободы условно после того, как она была признана виновной в публикации порнографической фотографии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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