Восемь автомобилей столкнулись на 28-м километре МКАД, две полосы перекрыты

На 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрытыНа 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрытыНа 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрытыНа 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрытыМассовое ДТП случилось на 28-м километре Московской кольцевой автодороги, там столкнулись восемь автомобилей.