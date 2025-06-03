Восемь автомобилей столкнулись на 28-м километре МКАД, две полосы перекрыты

На 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрытыНа 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрытыНа 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрытыНа 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрытыМассовое ДТП случилось на 28-м километре Московской кольцевой автодороги, там столкнулись восемь автомобилей.
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