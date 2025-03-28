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Аксаков предложил снять с НКО часть обязанностей по раскрытию информации

Аксаков предложил снять с НКО часть обязанностей по раскрытию информации

В Госдуму будет внесен на рассмотрение законопроект о снижении административной нагрузки на небанковские кредитные организации, автором которого выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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