Аксаков предложил снять с НКО часть обязанностей по раскрытию информации

В Госдуму будет внесен на рассмотрение законопроект о снижении административной нагрузки на небанковские кредитные организации, автором которого выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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