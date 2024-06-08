ПМЭФ-2024, «Кузькина мать» для Запада и «атомный» Иннополис: обзор событий недели

Татарстан принял активное участие в Петербургском международном экономическом форуме и занял 2-е место в рейтинге инвестклимата, Путин пообщался с иностранными журналистами, Минниханов посетил Ульяновскую область, «Росатом» открыл в Иннополисе свой дата-центр: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.