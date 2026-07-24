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Пирло возглавит сборную Италии. Стороны согласовали условия контракта

Пирло возглавит сборную Италии. Стороны согласовали условия контракта

Андреа Пирло в ближайшее время должен быть назначен новым главным тренером сборной Италии.Андреа Пирло в ближайшее время должен быть назначен новым главным тренером сборной Италии.

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