Водонаева раскрыла причину постоянных конфликтов с Бузовой

Скандальный телепроект “Дом-2” подарил путевку в жизнь многим знаменитостям. Настоящую школу жизни под постоянным присмотром видеокамер прошли известная певица Ольга Бузова, популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева и другие звезды.
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