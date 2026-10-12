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Марио Хезоня оценил универсальность Хардена: «Будто есть два игрока, и оба достойны Зала славы»

Форвард « Кливленда » Марио Хезоня высоко оценил универсальность Джеймса Хардена и заявил, что тот способен оставить наследие, достойное Зала славы, сразу на двух позициях – атакующего защитника и разыгрывающего.

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