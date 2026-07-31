Подмосковье представило цифровые решения для бизнеса делегации Султаната Оман

В Московской области прошла встреча с делегацией Султаната Оман. Гостям представили цифровые решения, которые помогают предпринимателям в регионе получать государственную поддержку и взаимодействовать с ведомствами.
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