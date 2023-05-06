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РИА Новости: Украина планировала наступление в 2022 году, об этом говорят документы, найденные в Северодонецке

РИА Новости: Украина планировала наступление в 2022 году, об этом говорят документы, найденные в Северодонецке

Украинская сторона планировала наступление в 2022-м, на это указывают бумаги, которые были обнаружены на территории города Северодонецка, расположенного в Луганской Народной Республике.

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