Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хорошо занесли?

Хорошо занесли?

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье речь пойдёт о рассадниках «ваххабизма», то есть о тех незаконных молельных домах, которые появляются в столице нашей страны и в Московской области с пугающей скоростью.

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Комментарии
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Аудрюс
Интересно то, что подобные молильные дома запрещены в Саудовской Аравии! Отчего эти рассадники терроризма должны или могут находиться на территории РФ?
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8 час.
epobedimski
Во всем виноваты чиновники российские. Нажраться никак не могут!
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6 час.
Василий Целовальников
Позор местным органам власти и всей России! Наши дети и внуки, будут у них (мусульман) в рабах! А рабство,мы (русские) не заслужили!!!
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5 час.

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