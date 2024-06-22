Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье речь пойдёт о рассадниках «ваххабизма», то есть о тех незаконных молельных домах, которые появляются в столице нашей страны и в Московской области с пугающей скоростью.
Хорошо занесли?
Комментарии
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Аудрюс
Интересно то, что подобные молильные дома запрещены в Саудовской Аравии! Отчего эти рассадники терроризма должны или могут находиться на территории РФ?
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8 час.
epobedimski
Во всем виноваты чиновники российские. Нажраться никак не могут!
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6 час.
Василий Целовальников
Позор местным органам власти и всей России! Наши дети и внуки, будут у них (мусульман) в рабах! А рабство,мы (русские) не заслужили!!!
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5 час.
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