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В Петербурге завершается музыкальный конкурс "Ударная волна"

В Петербурге завершается музыкальный конкурс "Ударная волна"

В самом крупном в мире международном конкурсе исполнителей на ударных инструментах "Ударная волна" приняли участие музыканты из 54 регионов России, в том числе из Донецка, Луганска, Крыма, а также из Белоруссии, Ирана, Кубы, Индии, Эквадора и др .

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