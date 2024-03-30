В Петербурге завершается музыкальный конкурс "Ударная волна"

В самом крупном в мире международном конкурсе исполнителей на ударных инструментах "Ударная волна" приняли участие музыканты из 54 регионов России, в том числе из Донецка, Луганска, Крыма, а также из Белоруссии, Ирана, Кубы, Индии, Эквадора и др .
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