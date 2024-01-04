Приведший «Балтику» к лучшему результату тренер Ткаченко умер в 70 лет

Легендарный тренер футбольного клуба «Балтика» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет. Под его руководством команда провела самое большое количество матчей и добилась лучшего результата за всю историю клуба.
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