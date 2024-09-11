Трамп назвал дебаты с Харрис лучшими за его политическую карьеру

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после дебатов со своим оппонентом Камалой Харрис назвал их лучшими в своей политической карьере, поскольку на мероприятии участвовали "трое против одного"; республиканец имел в виду помощь Харрис со стороны модераторов.
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