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Трамп назвал дебаты с Харрис лучшими за его политическую карьеру

Трамп назвал дебаты с Харрис лучшими за его политическую карьеру

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после дебатов со своим оппонентом Камалой Харрис назвал их лучшими в своей политической карьере, поскольку на мероприятии участвовали "трое против одного"; республиканец имел в виду помощь Харрис со стороны модераторов.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну вообще то какие то вяловатые болталогии, Трамп мог бы и прижать конкретно по нынешней &quot;работе&quot; Харрис и серьезно прижать, до свинячего визга а не смешливого похрюкивания.
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14 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Не то слово. как худая баба обвинял харрис.
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12 час.

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