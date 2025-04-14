На юге Астраханской области Россельхознадзор обнаружил большой очаг опустывания

На земельном участке в Красноярском районе были зафиксированы подвижные пески. В ходе выездного обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения сотрудники территориального управления Россельхознадзора обнаружили в Красноярском районе большой очаг опустынивания площадью 11 га (110 тыс.
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