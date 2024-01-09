Врач Жемчугов предупредил астматиков и диабетиков об опасности тридемии

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Звезде», что риск заразиться сразу тремя вирусами и болеть ими по очереди непрерывно наиболее высок у людей с сопутствующими заболеваниями, снижающими иммунитет.