Врач Жемчугов предупредил астматиков и диабетиков об опасности тридемии

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Звезде», что риск заразиться сразу тремя вирусами и болеть ими по очереди непрерывно наиболее высок у людей с сопутствующими заболеваниями, снижающими иммунитет.
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