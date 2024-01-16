На улице Нормандия-Неман хотят построить новый ЖК

В планах застройщика возвести на месте бараков Dulag-126 11-этажное здание В Единой информационной системе жилищного строительства появилась информация о том, что для постройки ЖК «Концлагерный» (так его окрестили горожане), выдали разрешение, подписанное главным архитектором Алексеем Выдриным.