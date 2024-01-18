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Ростислав Ищенко: Когда Россия добьет ВСУ, она будет бодаться с США до их распада или до агрессии Польши

Ростислав Ищенко: Когда Россия добьет ВСУ, она будет бодаться с США до их распада или до агрессии Польши

© Нина Зотина Татьяна Чугаенко Уничтожая Украину, мы ослабляем Запад. Даже если мы будем вынуждены переформатировать часть Украины под российский протекторат, это все равно ослабит Запад Но если под руководством Порошенко или Тимошенко останется какая-то часть Украины, то она все равно будет ориентирована на Запад, какие бы бумаги она ни подписала.

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