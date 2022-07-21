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Защитник ЦСКА Гайич о бане российских клубов: «Тяжелое время. Надеюсь, скоро оно изменится»

Милан Гайич высказался об отстранении российских клубов от участия в международных турнирах. «Я играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы и очень этим доволен.

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