Путин рассказал Карлсону о ядерной угрозе и проблемах в отношениях с США

Политика как она есть

Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью в Кремле Ведущий американский журналист Такер Карлсон, недавно посетивший Кремль для интервью с президентом России Владимиром Путиным, поделился с The Wall Street Journal подробностями личной беседы, состоявшейся после завершения официальной записи.