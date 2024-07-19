Путин рассказал Карлсону о ядерной угрозе и проблемах в отношениях с США

Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью в Кремле Ведущий американский журналист Такер Карлсон, недавно посетивший Кремль для интервью с президентом России Владимиром Путиным, поделился с The Wall Street Journal подробностями личной беседы, состоявшейся после завершения официальной записи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии