Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    А Россия допустит удары вглубь США своим российским оружием в случае ударов по территории РФ их оружием?Белый дом допусти...
  • Наталья Павлова
    А Россия допустит удары по Британии своим, никем не переданным, оружием?В МО Британии доп...
  • Наталья Павлова
    А до сих пор, получается, их не высылали? Переводили на нелегальное положение? Делали из них подпольных мигрантов?Госдуме предлагаю...

Путин рассказал Карлсону о ядерной угрозе и проблемах в отношениях с США

Путин рассказал Карлсону о ядерной угрозе и проблемах в отношениях с США

Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью в Кремле Ведущий американский журналист Такер Карлсон, недавно посетивший Кремль для интервью с президентом России Владимиром Путиным, поделился с The Wall Street Journal подробностями личной беседы, состоявшейся после завершения официальной записи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх