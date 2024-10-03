Доминик Гашек: в новом сезоне НХЛ будет рекламой СВО на Украине

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек сделал новое антироссийское и русофобское заявление о наших хоккеистах в своем аккаунте в соцсети X, предвосхищая начало сезона НХЛ, передает “Лента.
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