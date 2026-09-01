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«Король холода» из Польши установил мировой рекорд пребывания в ледяной воде

«Король холода» из Польши установил мировой рекорд пребывания в ледяной воде

Поляк провёл в ледяной воде 1 час 9 секунд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее 41-летний мужчина, прозванный «королём холода», устанавливал рекорды по пребыванию в ледяной кабине и в снегу.

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