Семак объяснил второе подряд удаление своих подопечных сильным давлением на команду и сделал прогноз по травмированным

- Второй матч подряд один из игроков «Зенита» пропускает игру из-за удаления. Насколько это связано с дисциплиной или же это просто совпадение? - вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе брифинга перед матчем 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА на «Газпром-Арене».
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