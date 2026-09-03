Семак объяснил второе подряд удаление своих подопечных сильным давлением на команду и сделал прогноз по травмированным

- Второй матч подряд один из игроков «Зенита» пропускает игру из-за удаления. Насколько это связано с дисциплиной или же это просто совпадение? - вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе брифинга перед матчем 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА на «Газпром-Арене».