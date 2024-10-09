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Парламентская газета

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Доступ к услугам микрофинансовых организаций предлагают ограничить

Доступ к услугам микрофинансовых организаций предлагают ограничить

Предпосылок для кредитного рабства станет меньше, если снизить предельную планку набегающих процентов по займам сроком до года в микрофинансовых организациях с нынешних максимально возможных 130 до 100 от размера займа.

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