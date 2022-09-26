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Юные экологи собрались на первом в Приморье слете школьных лесничеств

Юные экологи собрались на первом в Приморье слете школьных лесничеств

Более 200 юных экологов из 13 муниципалитетов Приморья собрались в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии в селе Каменушке.

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