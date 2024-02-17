Как прошел турнир "Бойцовского клуба РЕН ТВ" 16 февраля

В ночь с 16 на 17 февраля на арене "Динамо" в Москве состоялся турнир "Бойцовского клуба РЕН ТВ". На ринге сошлись четыре пары сильнейших бойцов: Кевин Джонсон и Шон Тернер, Сергей Хрисанов и Марсель Ханов, Сергей Романов и Максим Федоров, а также Святослав Коваленко и Владимир Полозов.