Актриса из массовки «Мегалополиса» призналась о сильном дискомфорте поцелуя Фрэнсиса Форда Копполы

Статистка на съемочной площадке фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис» Лорен Пагоун рассказала о «шоке», который она испытала после того, как режиссер поцеловал ее во время съемок сцены, сообщает Variety.
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