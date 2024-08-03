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Культуромания

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Актриса из массовки «Мегалополиса» призналась о сильном дискомфорте поцелуя Фрэнсиса Форда Копполы

Актриса из массовки «Мегалополиса» призналась о сильном дискомфорте поцелуя Фрэнсиса Форда Копполы

Статистка на съемочной площадке фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис» Лорен Пагоун рассказала о «шоке», который она испытала после того, как режиссер поцеловал ее во время съемок сцены, сообщает Variety.

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