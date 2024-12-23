Ответ за действия: в Сирии начались суды над близкими к Асаду военными

Новые власти Сирии начали серию судов в отношении военных, связанных с режимом Башара Асада и обвиняемых в военных преступлениях, сообщили «Известиям» в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.
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