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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил военных музыкантов с профессиональным праздником

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил военных музыкантов с профессиональным праздником

19 февраля 2024 года военно-оркестровая служба отмечает 313-ю годовщину со дня своего образования. Свою историю служба ведет с подписания Петром I Указа от 19 февраля 1711 года № 2319, в котором объявлялись «штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения оных по губерниям», где в каждом пехотном полку были введены военные оркестры.

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