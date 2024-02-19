Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил военных музыкантов с профессиональным праздником

19 февраля 2024 года военно-оркестровая служба отмечает 313-ю годовщину со дня своего образования. Свою историю служба ведет с подписания Петром I Указа от 19 февраля 1711 года № 2319, в котором объявлялись «штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения оных по губерниям», где в каждом пехотном полку были введены военные оркестры.