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ИА Регнум

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Причиной смерти основателя ВИА «Поющие гитары» Броневицкого стала пневмония

Причиной смерти основателя ВИА «Поющие гитары» Броневицкого стала пневмония

Причиной смерти одного из основателей вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Поющие гитары» Евгения Броневицкого, предположительно, стала пневмония.

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