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Ефимов сообщил о строительстве 12 станций метро в пяти городах Подмосковья

Ефимов сообщил о строительстве 12 станций метро в пяти городах Подмосковья

К 2035 году 12 новых станций метро откроются в пяти городах Подмосковья: Химках, Мытищах, Балашихе, Красногорске и Ленинском округе .

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