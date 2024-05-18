Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели ребёнка в кстовском бассейне

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о гибели 5-летнего мальчика в бассейне Кстова (Нижегородская область), сообщил Информационный центр ведомства в соцсети «ВКонтакте».
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