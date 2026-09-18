Выжившая пенсионерка год добивалась уголовного дела по ДТП

ДТП произошло 12 апреля 2025 года на трассе «Чуйский тракт» под Бердском, сообщил «Прецедент». «Шевроле» остановился на красный сигнал светофора, сзади его протаранила фура.
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