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Пронедра

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Два новых клея получили прочность и управляемый конец срока службы

Два новых клея получили прочность и управляемый конец срока службы

Клейкая лента — одно из самых повсеместных изделий в мире. Она надёжно держит. Именно поэтому с ней так трудно расстаться, когда она больше не нужна.

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