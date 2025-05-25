Добровольцы провели очистку Сероводородных озер под Калугой

Добровольцы провели очистку Сероводородных озер в Калужской области. Как пишут в социальных сетях, владельцы бань, сотрудники и неравнодушные к данному водному объекту люди работали целый деньДобровольцы провели очистку Сероводородных озер в Калужской области.
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