Добровольцы провели очистку Сероводородных озер под Калугой

Добровольцы провели очистку Сероводородных озер в Калужской области. Как пишут в социальных сетях, владельцы бань, сотрудники и неравнодушные к данному водному объекту люди работали целый деньДобровольцы провели очистку Сероводородных озер в Калужской области.